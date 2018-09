TV, Rai3: “La Grande Storia”, il 1938 e le leggi razziali

In occasione dell’80° anniversario della firma delle leggi razziali in Italia “La Grande Storia“, lunedì 3 settembre alle 24.30, propone il racconto di un anno cruciale per la storia d’Italia e per il fascismo. Un anno nel quale, accanto a provvedimenti farseschi, come il passo romano, la soppressione della stretta di mano e l’abolizione delle parole straniere, saranno emanate le famigerate leggi razziali. Leggi durissime, addirittura più severe di quelle vigenti nella Germania nazista. Provvedimenti che colpiranno gli ebrei italiani e stranieri presenti nel nostro paese. Attraverso testimonianze dirette, interviste agli storici Anna Foa e Ernesto Galli della Loggia e il puntuale commento di Paolo Mieli, si parlerà della posizione di papa Pio XI, di quella del re Vittorio Emanuele III e della reazione degli italiani di fronte alla svolta antisemita di Mussolini.

Come sempre, il documentario sarà introdotto e commentato da Paolo Mieli.