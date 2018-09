TV, Rai3: “Puliamo il Mondo”, una settimana di appuntamenti speciali

Dai pescatori della Toscana che vanno a caccia di plastica ai volontari che ripuliscono spiagge, parchi e angoli sporchi delle nostre città, ma anche esempi di economia circolare, di imprese virtuose che producono in modo sostenibile o ridanno vita ai rifiuti, come l’azienda siciliana che produce tessuti con gli scarti delle arance. Storie raccontate dagli Speciali “Puliamo il Mondo” di Tgr, in onda da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 15.00 su Rai3. In diretta dallo studio TV6 di Torino, Alessia Mari propone un viaggio alla scoperta della grande iniziativa che ogni anno mobilita centinaia di volontari di Legambiente.

Domenica 30 settembre, inoltre, una lunga maratona dalle 9 alle 12 con Milena Boccadoro e collegamenti in diretta con Roma, Milano, Palermo e Camerino per raccontare il meglio dell’Italia.