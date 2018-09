TV, Rai5: “Brazil: A Natural History”, al centro della Terra

Un viaggio nelle praterie brasiliane, alla scoperta di un habitat poco conosciuto a causa dei violenti temporali estivi e degli incendi che lo colpiscono. “Brazil: A Natural History”, in onda domenica 23 settembre alle 15.00 su Rai5, racconta la regione centrale del Brasile, terra del crisocione, un bizzarro predatore dalle lunghe gambe che mangia frutta per metà dell’anno e insetti per l’altra metà. Quinto paese al mondo per estensione, il Brasile è un paradiso di fauna selvatica, habitat estremi e grandi paesaggi. Tra le sue montagne, mari, foreste pluviali, deserti e fiumi, si nascondono le ultime frontiere selvagge del nostro pianeta.