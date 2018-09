TV, RAI5: “Classical destinations”, da Vienna a Salisburgo

Sulle note della straordinaria musica di grandi compositori, da Mozart a Strauss e da Beethoven a Bruckner, il nuovo episodio della serie in prima visione “Classical destinations” in onda domenica 30 settembre alle 20.45 su Rai5, esplora alcune delle città e dei paesi che si affacciano sul Danubio. Una volta partito da Vienna, il conduttore Aled Jones si ferma a Dürnstein, Melk e Linz. Tra paesaggi da favola, abbazie e capolavori del barocco austriaco, Aled ci prepara all’arrivo in una delle capitali europee della musica classica: Salisburgo.