TV, Rai5: “Coast Australia” alla scoperta della Coral Coast

Pesci, coralli, tartarughe e altri abitanti delle profondità marine. Sono i protagonisti dell’ultimo episodio della serie “Coast Australia” dedicato alla Coral Coast, in onda domenica 2 settembre alle 21.15 su Rai5. L’archeologo Neil Oliver e la sua squadra di esperti visitano i più antichi fossili viventi della terra, incontrano un gigantesco squalo balena e descrivono il fenomeno dei “nomadi grigi”, concludendo il viaggio sulla punta di Capo Nordovest. Famosa per le sue bellezze naturali, la Coral Coast è tristemente nota anche per una delle più grandi tragedie sofferte dalla marina australiana durante la Seconda Guerra Mondiale: l’affondamento della HMAS Sydney da parte della nave tedesca Kormoran. Tra i suoi fondali nel 1629 si consumò anche un’altra tragedia: il naufragio del veliero Batavia, al quale seguì uno degli ammutinamenti più sanguinosi della storia che lasciò 280 persone su un’isola ad affrontare la morte per mancanza di acqua.