Un viaggio trasportati dai lorichetti arcobaleno e dalle rondini, per un volo mozzafiato sopra Asia e Australia. Il nuovo episodio della serie “Earthflight: sorvolando il Pianeta”, in onda lunedì 1 ottobre alle 14.40 su Rai5, sorvola la Gold Coast australiana e la Grande Muraglia sul dorso di uccelli imprintati a volare accanto a ultraleggeri, con l’aiuto di dispositivi all’avanguardia come telecamerine e droni.