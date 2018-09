TV, RAI5: “I segreti del deserto”, l’Australia tra clima e tecnologia

Orizzonti arroventati dal sole dove i deserti la fanno da padroni: è la zona centrale dell’Australia, protagonista del nuovo episodio della serie in prima visione “I segreti del deserto”, in onda domenica 30 settembre alle 21.15 su Rai5. Il territorio del continente australiano è prevalentemente desertico. Il clima nel sudovest e nel centro del Paese è imprevedibile, tanto da cogliere di sorpresa perfino i coloni britannici che erano convinti di aver trovato la terra promessa. La loro idea di agricoltura e la poca lungimiranza nello sfruttamento del territorio hanno portato alla desertificazione di molte aree. Oggi bisogna trovare delle soluzioni per rimediare ai danni del passato se non si vuole soccombere al clima. Le nuove tecnologie e la riscoperta delle antiche conoscenze degli aborigeni sono tra gli strumenti migliori.