TV, RAI5: “La vita segreta dei laghi” alla scoperta del “Grande Lago Salato” negli USA

Il Grande Lago Salato, situato nella parte settentrionale degli Stati Uniti, è il più grande lago di acqua salata dell’emisfero occidentale, sebbene sia stato definito “il Mar Morto dell’America”. Il nuovo episodio della serie in prima visione “La vita segreta dei laghi”, in onda domenica 30 settembre alle 22.05 su Rai5, racconta le molteplici forme di vita che abitano le sue acque. Il lago fornisce l’habitat per milioni di uccelli, costieri e acquatici, compresa la più grande popolazione di falaropo di Wilson al mondo. È lungo 130 chilometri, largo oltre 50, ma a causa di baie, penisole e isole il suo perimetro è irregolare e varia di continuo. Il lago è alimentato dalle acque scendenti dai monti Wasatch, che si raccolgono prima in altri due bacini più piccoli, ed è senza emissario. Per questo una ferrovia può attraversarlo con un ponte di legno alto pochi metri sullo specchio d’acqua.