TV, Rai5: “Lungo il fiume e sull’acqua”, l’Arno

Impetuosa e “fumantina”, la gente che vive lungo l’Arno ha finito per somigliare al fiume che gli scorre davanti da secoli. Un intreccio di storie e momenti raccontato da serie “Lungo il fiume e sull’acqua. Fiumi”, in onda domenica 2 settembre alle 22.10 su Rai5.

Cantato anche da Dante, nel canto XIV del Purgatorio, l’Arno nasce dal Monte Falterona, nel cuore dell’Appennino Tosco Romagnolo. Scorrendo verso il Tirreno, accarezza Firenze. Qui, nelle prime ore del 4 novembre del 1966, dopo una pioggia interminabile, esondò cambiando per sempre il volto di una città meravigliosa. “Gli angeli del fango” – così il giornalista Giovanni Grazzini ribattezzò i ragazzi accorsi a Firenze da ogni parte del mondo – strapparono alla mota manoscritti preziosi e frammenti di bellezza.