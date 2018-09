TV, RAI5: “Trans Europe Express”, da Dresda a Kiel

Nel 1913 la Bradshaw’s Continental Railway Guide raccomandava al turista che si avventurava in treno in Europa di visitare la Prussia e l’est tedesco. Il giornalista inglese Michael Portillo segue il consiglio e nell’episodio della serie “Trans Europe Express”, in onda lunedì 1 ottobre alle 20.20 su Rai5, visita il gioiello barocco di Dresda, Lipsia città della musica di Bach e Mendelssohn, e Brunswick, con i suoi castelli e l’antica nobiltà, fino a Kiel sulle coste del Baltico, dove nel 1913 i reali si dilettavano nelle prime regate mentre il paese si armava.