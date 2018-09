Una tartaruga è per sempre: la sfida green per la Giornata Internazionale per la pulizia delle coste

A sostegno del World Cleanup Day istituito da Let’s Do It! Foundation, SodaStream International LTD. lancia la sfida: partecipare attivamente alla Giornata Internazionale per la pulizia delle coste in programma sabato 15 settembre 2018 e regalarsi una tartaruga marina tatuata per sempre sulla pelle – omaggio di SodaStream.

I partecipanti sono invitati a raccontare la loro storia, spiegando perché la lotta contro le bottiglie di plastica monouso è così importante e i motivi per cui dovrebbero essere scelti tra i vincitori. SodaStream selezionerà quindi 200 persone omaggiandole con un tatuaggio tartaruga con disegno a loro scelta.

Thor “La Montagna” Björnsson invita tutti i suoi fan a partecipare alla sfida impegnandosi in prima persona per vincere uno dei tatuaggi tartaruga in palio.

“Ho scelto di tatuarmi anch’io una tartaruga sulla pelle a sostegno di questa battaglia ambientale e in segno di apprezzamento verso tutti i “plastic fighters” che si impegnano a ripulire dalla plastica le spiagge del nostro pianeta” ha commentato Björnsson. “Invito tutti a partecipare questo sabato alla Giornata Internazionale per la pulizia delle coste. Liberiamoci e liberiamo il nostro mondo dalla dipendenza dalle bottiglie di plastica monouso“.

Dopo aver preso parte al contest, SodaStream si metterà in contatto con i vincitori per prendere gli accordi in merito al loro nuovo tatuaggio.