Uragano Florence: Trump atteso in Carolina del Nord

Il presidente Donald Trump si recherà oggi in Carolina del Nord, per visitare le aree colpite dall’uragano Florence. Il tycoon dovrebbe arrivare al Marine Corps Air Station Cherry Point di Havelock intorno alle 10:30 ora locale e il suo ritorno a Washington è previsto alle 18:15, secondo il programma diffuso dalla Casa Bianca.

Oltre 15mila persone sono ospitate in rifugi d’emergenza e oltre 200mila famiglie sono senza elettricità, cinque giorni dopo il “landfall” di Florence. L’uragano ha provocato la morte di almeno 35 persone, di cui 26 in Carolina del Nord, 8 in Carolina del Sud e una in Virginia.