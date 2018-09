Uragano Florence, Trump: “Più potente di quanto si pensasse. Siamo pronti”

“L’uragano Florence sembra più potente di quanto si pensasse. Siamo pronti“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che garantisce l’efficienza degli interventi in vista dell’arrivo del ciclone, atteso tra giovedì e venerdì sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti. “Abbiamo avuto voti altissimi per il nostro lavoro in relazione agli uragani in Texas e Florida“, scrive il presidente su Twitter.

Trump esorta i cittadini: “Mettetevi al riparo“.

La popolazione è stata invitata evacuare le aree costiere di Virginia, Carolina del Nord e Sud: a rischio, in particolare, una l’area di 400 km lungo la quale circa 5 milioni di persone dovrebbero abbandonare le proprie case.

L’uragano è attualmente di categoria 4 ma potrebbe passare a livello 5, ribadisce il National Hurricane Center. Le coste saranno sferzate da onde che potrebbero superare i 3,5 metri. Nell’entroterra, potrebbero accumularsi tra i 38 e i 76 centimetri d’acqua, con il conseguente rischio di frane e smottamenti.