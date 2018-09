Uragano Florence, aggiornamenti terribili per gli USA: New York, Washington, Filadelfia e Boston col fiato sospeso

Sono impressionanti gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici sull’Uragano Florence, la tempesta oceanica che nelle ultime ore ha momentaneamente perso potenza (Mercoledì sera era un Uragano di 4ª categoria, adesso è una “Tropical Storm“) per condizioni locali meteo-marine, ma nei prossimi giorni diventerà nuovamente un “mostro” transitando sulle acque comprese tra le Bahamas e le Bermude dove potrebbe diventare addirittura un Uragano di 5ª categoria prima di abbattersi sulla costa orientale degli Stati Uniti d’America.

L’allarme per gli USA è per la metà della prossima settimana: il rischio che l’Uragano Florence arrivi nei Paesi atlantici degli State’s è compreso tra Giovedì 13 e Lunedì 17 Settembre. Mancano quindi ancora un bel po’ di giorni per lanciare un allarme preciso e specifico, ma grandi città come New York, Washington, Filadelfia e Boston sono già col fiato sospeso. Le ultime mappe sono davvero impressionanti: