Uragano Maria, Trump attacca il sindaco di San Juan: “Incompetente”

In riferimento ai danni e alle vittime provocate dall’uragano Maria a Porto Rico lo scorso anno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato oggi il sindaco di San Juan, definendola “totalmente incompetente“: “Abbiamo ricevuto A+ per il nostro recente lavoro durante gli uragani in Texas e Florida (e abbiamo fatto un gran lavoro incompreso a Porto Rico, nonostante un’isola inaccessibile con elettricità molto scarsa e una Sindaca di San Juan totalmente incompetente). Siamo pronti per quello grande che sta arrivando!“, ha scritto Trump accennando alle misure preventive per l’arrivo dell’uragano Florence.