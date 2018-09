Urbanpromo Green a Venezia da giovedì 20 settembre

Per il secondo anno consecutivo l’Università Iuav di Venezia ospiterà a Palazzo Badoer, sede della Scuola di Dottorato, Urbanpromo Green, manifestazione dedicata ai temi dell’innovazione e della sostenibilità nelle nostre città.

Urbanpromo Green si terrà il 20 e 21 settembre e sarà il primo dei tre eventi di Urbanpromo, organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e da Urbit, a cui faranno seguito l’11 e il 12 ottobre alla Galleria d’Arte Moderna di Torino l’ottava edizione di Urbanpromo social housing e dal 20 al 23 novembre alla Triennale di Milano la quindicesima edizione dell’evento finale, Urbanpromo Progetti per il Paese.

La due giorni veneziana di Urbanpromo Green si comporrà di 19 convegni e seminari di approfondimento a cui prenderanno parte ricercatori e docenti universitari, amministratori, responsabili e rappresentanti di aziende e di associazioni, professionisti, tutti impegnati nello studio e nell’applicazione di iniziative e nello sviluppo di esperienze, spesso originali e poco note, individuate attraverso la rete qualificata di relazioni che l’INU e le Università, a partire da Iuav, possiedono in ambito nazionale, riconducibili ai temi cardine dell’evento: città sicure e sostenibili (ovvero la messa in sicurezza e l’efficienza energetica delle città e degli edifici), il verde infrastruttura delle città, la città e l’acqua, smart communities per smart cities (il ruolo delle innovazioni e della tecnologia nelle città) e sustainable mobility, sezione quest’ultima arricchita dalla partecipazione di Urbanpromo Green alla settimana della mobilità promossa dalla Commissione europea e curata in Italia dal Ministero dell’Ambiente.

Significativa in buona parte dei convegni la presenza di docenti e ricercatori dell’Università Iuav, che coordineranno una parte degli incontri, ma anche, dal Veneto, di rappresentanti di aziende, spin off, start-up e della Regione Veneto, che nella mattinata del 21 settembre sarà protagonista di un confronto sul nuovo Piano dei trasporti, in fase di preparazione, introdotto dall’assessore regionale Elisa De Berti.

I temi dei convegni della prima giornata (20 settembre):

standard urbanistici, resilienza e pianificazione urbanistica, esperienze nell’ambito delle ciclovie nazionali, contratti di Fiume e paesaggio del Po, un approfondimento sul progetto Prepair che nell’area medio padana si sta sviluppando per il miglioramento della qualità dell’aria, città e sistema alimentare, analisi del rendimento del sistema di ecobonus e conto termico con indicazione di possibili miglioramenti nella normativa (in collaborazione con Enea) con un focus sulle innovazioni nei materiali utilizzati nella progettazione, riuso di spazi di uso pubblico e beni comuni, proposte per la misurazione della qualità urbana delle aree verdi e degli spazi collettivi.

I temi dei convegni della seconda giornata (21 settembre):

il nuovo Piano Regionale dei trasporti, start up che operano negli ambiti della sostenibilità, del sociale e dell’erogazione dei servizi urbani, confronto e analisi delle normative sul contenimento del consumo di suolo, focus su mobilità e turismo lenti e valorizzazione del territorio lungo il fiume Po, costruzioni e ristrutturazioni in legno con esame delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, approfondimenti sul concetto di città – paesaggio e della serie di cambiamenti e innovazioni, tra cui quelli immateriali e di matrice tecnologica, che stanno cambiando l’urbanistica.

In programma infine il convegno UPhD Green, dedicato alla ricerche condotte nell’ambito di dottorati in linea con l’approccio di Urbanpromo Green.

Urbanpromo Green si concluderà con la presentazione dei risultati dei diversi seminari e convegni in un’ottica di integrazione.

L’obiettivo è cogliere indicazioni rilevanti per una evoluzione delle normative statali e regionali e delle attività di pianificazione e progettazione, oltre che dei percorsi di formazione di adeguate figure professionali.

Urbanpromo Green è promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica INU e dall’Università Iuav di Venezia in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani.

La partecipazione all’evento è gratuita, è possibile registrarsi online sul sito www.urbanpromo.it ed è previsto il riconoscimento di crediti.

Sempre sul sito www.urbanpromo.it sono disponibili il programma dettagliato e tutte le informazioni organizzative.