“Penso di dover fare qualcosa perché mi ha colpito personalmente”, ha detto l’ex campione che non appena le strade lo consentiranno, vuole recarsi nelle aree allagate per vedere i suoi amici e la sua famiglia.

Considerato da molti come il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, Jordan è cresciuto a Wilmington, North Carolina, regione colpita dall’uragano durante il fine settimana.

Il leggendario ex giocatore di basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’ uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa americana e l’altro ad una fondazione per le vittime dell’uragano.

Usa, uragano Florence: Michael Jordan dona 2 milioni per aiutare le regioni colpite

