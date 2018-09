Vacanze, Confturismo: boom a settembre, un italiano su 4 in viaggio

Uno su quattro a intenzione di fare un viaggio o una vacanza a settembre, per quasi uno su cinque la vacanza principale sarà in questo periodo e per circa uno su dieci lo sarà per la prima volta negli ultimi cinque anni: lo rivela lo “special report” di Confturismo–Confcommercio e l’Istituto Piepoli.

Le motivazioni per i viaggi e le vacanze in questo periodo sono molteplici, ma soprattutto per via di prezzi più bassi e maggiore tranquillità nelle località turistiche. Settembre sta diventando uno dei maggiori periodi turistici dell’anno con le destinazioni più gettonate in Sicilia, Campania, Toscana e Puglia.