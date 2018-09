Vaccini, Burioni: “Vaccinare adulti e medici, vergona le epidemie negli ospedali”

“Dobbiamo prima di tutto vaccinare i bambini perché la maggiore densità di contagio è tra 0 e 4 anni. È lì che il virus circola in maniera maggiore”. E’ l’appello di Roberto Burioni, medico virologo e immunologo, professore di Microbiologia e Virologia all’Università San Raffaele di Milano. Il medico ha mandato il suo messaggio da Trieste Next.

Il noto virologo ha spiegato che una copertura del 95-97% fra i bambini “è una cosa positiva, ma non è sufficiente”.“Se vogliamo diventare un Paese che non ha più determinate malattie, come per esempio è il Messico, dove non ci sono più casi autoctoni di morbillo dal 1996, dobbiamo fare un’attività di recupero anche per gli adulti – ha spiegato – perché l’immunità di gregge, quella che difende tutti quanti, anche quelli che non si sono potuti vaccinare, riguarda la popolazione complessiva”.