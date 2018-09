Vaccini, il virologo Burioni: “Dobbiamo recuperare anche gli adulti senza copertura”

“Se vogliamo diventare un Paese che non ha piu’ determinate malattie, come per esempio e’ il Messico – dove non ci sono piu’ casi autoctoni di morbillo dal 1996 – dobbiamo fare un’attivita’ di recupero anche per gli adulti, perche’ chiaramente, l’immunita’ di gregge, quella che difende tutti quanti, anche quelli che non si sono potuti vaccinare, riguarda la popolazione complessiva“: lo ha dichiarato oggi il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in occasione di un incontro con la stampa a margine di Trieste Next, il Festival della Ricerca scientifica. “Quello che dobbiamo fare e’ prima di tutto vaccinare i bambini perche’ la maggiore densita’ di contagio e’ tra 0 e 4 anni, perche’ e’ li’ che il virus circola in maniera maggiore“.