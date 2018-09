Vaccini, Liuzzi (portavoce M5S): presto il superamento del decreto Lorenzin

Mirella Liuzzi, Portavoce del M5S alla Camera, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

In merito alla questione vaccini ha dichiarato: “Abbiamo calendarizzato una proposta di legge in commissione per superare il decreto Lorenzin –ha spiegato Liuzzi-. Chiaramente c’è bisogno di un passaggio in Parlamento per questo. Al momento c’è la ministra Grillo che si sta occupando della questione. Noi ribadiamo che non siamo assolutamente contro i vaccini, lo voglio sottolineare perché non si faccia confusione. Siamo per una scelta consapevole e informata. Questa proposta di legge incardinata sarà sicuramente il superamento del decreto Lorenzin”.

Quindi resteranno obbligatori solo i vaccini per il morbillo e non l’esavalente? “Assolutamente sì” ha dichiarato Liuzzi.