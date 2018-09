Vaccini, Lorenzin: “La proroga dell’autocertificazione crea un danno”

Beatrice Lorenzin, deputata di Civica e Popolare, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul Milleproroghe e i vaccini ha dichiarato: “La proroga dell’autocertificazione crea un danno, come ci hanno detto tutti i presidi e anche le associazioni dei genitori immunodepressi. Ci sarà molto caos nelle scuole e per quei bambini che hanno problemi di salute e che hanno necessità di avere una scuola molto sicura purtroppo ci saranno molti guai. Questa proroga servirà solo a chi vuole aggirare la legge. Ricordo che falsificare un atto medico è un reato molto grave e soprattutto scarica la responsabilità sulle famiglie. Lei si immagini se un genitore deve affidarsi alla buona fede di un’altra famiglia che magari non comprende appieno il problema della sicurezza del proprio bambino. E’ una situazione che crea solo molta confusione, è solo un modo per dare un colpo al cerchio e l’altro alla botte e dire: abbiamo cambiato la legge, ma non si capisce nemmeno per quale motivo. Quando si governa e soprattutto si governa un mondo complesso come quello della salute, a volte bisogna fare anche delle scelte su cui il tuo elettorato non ti segue e quindi uno sempre le contestazioni e le critiche su internet, ma questo fa parte dell’onere del governo”.

Paola Taverna ha annunciato che non si occuperà più di vaccini. “Secondo me – ha dichiarato Lorenzin – questo significa che all’interno del M5S almeno al momento è prevalsa una linea più governativa e non quella della Taverna che è sempre stata una linea novax mascherata da libertà vaccinale. Anche questo è un ragionamento incredibile: io i miei figli li ho vaccinati tutti, però voglio la libertà di scelta per gli altri. E che significa? Siccome i tuoi figli sono vaccinati e sono al sicuro, non ti importa di quello che può succedere ai bambini che non possono essere vaccinati, o agli adulti che non sono vaccinati e magari non lo sanno, o agli anziani che se contraggono alcune malattie possono avere conseguenze molto gravi. E questo è il senso dell’immunità di gregge. Questo è un atteggiamento non accettabile. Quello che accade per le vaccinazioni è che si scambiano per terapia, quando invece sono un mezzo di prevenzione. L’unico modo per sradicare alcune malattie è vaccinare tutta la popolazione”.

Sulla legge di bilancio. “Questa manovra farà venire tutti i nodi al pettine e spero che anche la cittadinanza cominci a vedere le cose con un giusto occhio nel senso che un fatto sono le promesse elettorali, un altro il dato della realtà. Loro continueranno a scaricare le cose che non vanno sui governi precedenti, come se la bacchetta magica per eliminare il debito pubblico, o risolvere i temi della crisi fossero una cosa che può fare un governo o un altro. Questo libro dei sogni che è nel contratto piacerebbe a tutti attuarlo, ma bisogna trovare le risorse. Dove le prenderanno? Per adesso abbiamo visto che le hanno tolte ai Comuni, che non sono un luogo astratto, sono i posti dove viviamo”.