Valle di Susa: frana si stacca sopra Mattie, i vigili del fuoco sorvolano zona

Una frana è staccata in Valle di Susa, dalle montagne sopra Mattie, in una zona disabitata: lo smottamento non ha provocato feriti o danni, e non ha richiesto evacuazioni.

A causarla potrebbero essere state le piogge di ieri.

La segnalazione è partita dai residenti, che hanno notato i detriti e l’acqua del rio Gelardo cambiare colore.

L’area è stata sorvolata dai vigili del fuoco con l’elicottero “Drago 66”, per accertare l’origine della frana.