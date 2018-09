Vendemmia, Coldiretti: in Piemonte ottima annata

In Piemonte l’ondata di caldo che ha caratterizzato i primi giorni di settembre ha giovato alla raccolta delle uve che quest’anno si annuncia di qualità: si è conclusa la vendemmia per gli spumanti dell’Alta Langa, è in fase finale per il Moscato, è iniziata per il Dolcetto, si procede con Cortese e Freisa e saranno la Barbera ed i Nebbioli a chiudere la stagione vendemmiale a inizio ottobre.

Secondo le stime di Coldiretti, in Piemonte quest’anno la produzione registrerà un aumento del 15%, rispetto allo scorso anno, in cui il clima siccitoso aveva fatto registrare un calo produttivo ed un inizio di raccolta precoce.