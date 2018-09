Venezia: un “vaporetto rosa” in laguna per prevenire il tumore al seno

Un vaporetto in rosa, per sottolineare sempre di più l’importanza della prevenzione in ambito sanitario e offrire davvero a tutti l’opportunità di sottoporsi a screening che possono salvare la vita. Questa l’originale iniziativa, promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Ulss 3 Serenissima, Alilaguna, Lilt Venezia e Avapo, sezioni di Venezia e Mestre.

“La prima delle iniziative di ‘Ottobre rosa’ – commenta Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia – interesserà tutto il territorio comunale, centro storico, isole e terraferma. Un progetto innovativo e originale, nato da un’idea di Rachele Sacco e reso possibile dal lavoro di squadra di più realtà che hanno collaborato insieme per realizzarlo, per diffondere in modo ancora più capillare la cultura della prevenzione”.

“Per tutto il mese di ottobre un battello Alilaguna, spiega Rachele Sacco, referente del progetto per l’azienda veneziana di trasporto pubblico, – ricoperto con una pellicola rosa, colore simbolo della prevenzione del tumore al seno, girerà in laguna promuovendo il messaggio “Prevenzione è vita”. Cinque le tappe in programma, tutte di lunedì, che interesseranno l’intero territorio: il 1 ottobre a San Zaccaria a Venezia, l’8 al Parco San Giuliano il 15 alla Darsena di Marghera il 22 a Burano e Murano ed il il 29 al Lido e Pellestrina” .

Al mattino medici specializzati daranno informazioni sulla prevenzione e sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica del territorio veneziano, mentre nel primo pomeriggio sarà attivo uno spazio dedicato alle più giovani per insegnare loro l’importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo e per spiegare la tecnica dell’autopalpazione. A seguire visite senologiche, per un massimo di 25 donne a tappa, con il supporto di volontarie delle associazioni coinvolte nel progetto. La prenotazione, obbligatoria, va fatta telefonando al 3357892876, dalle ore 10 alle 17, dal lunedì al venerdì.

“Siamo felici di sostenere questa iniziativa, dichiara Fabio Sacco, Presidente di Alilaguna, perché è necessario promuovere la cultura della prevenzione come metodo. Solo sensibilizzando il maggior numero di persone nei confronti di una diagnosi precoce si riesce ad individuare nella fase iniziale il tumore e procedere a terapie efficaci”.