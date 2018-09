Vento forte: norme comportamentali da adottare

In caso di vento forte, alcuni accorgimenti possono evitare seri rischi per la nostra salute. Tra le norme comportamentali da adottare: evitate le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto alla possibile caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (es. tegole, vasi).

State lontani da aree verdi e strade alberate, così come da struttture provvisorie o a rischio cadute (es. impalcadute, gazebo, strutture temporanee all’area aperta).

Nelle zone abitate o in città, moderata la velocità. In caso di vento forte, sostate se siete alla guida di un’auto o di un motoveicolo, per evitare sbandamenti. Prestate massima attenzione all’uscita delle gallerie e dei viadotti.

Tra i mezzi più soggetti al pericolo: furgoni, mezzi telonati, caravan, che espongono a raffiche una grande superficie e possono essere letteralmente spostati dal vento.

Sistemate e fissate opportunamente tutti gli oggetti che in casa o sul luogo di lavoro si trovano nelle aree aperte, esposte agli effetti del vento e che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (es. vasi, altri oggetti sui davanzali e balconi, antenne, coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario).