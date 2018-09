Verona ‘sposa’ la settimana europea della sostenibilità

Nella settimana europea della mobilità sostenibile prende il via a Verona “Open d’autunno”, l’edizione 2018 della rassegna culturale aperta al pubblico promossa dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia, dedicata proprio al tema: “Veicoli e mobilita’ 4.0, la sfida della sostenibilità. Mezzi e infrastrutture tra storia e scenari futuribili”.

Dalla mobilità elettrica di nuova generazione a quella ciclabile; dalla mobilità integrata e smart road all’inquinamento acustico delle città; dalla mostra e convegno su “La Vespa a Verona”, mito e icona della mobilità contemporanea, alla storia delle Ferrovie a Verona con un focus sull’Officina Grandi Riparazioni di Porta Vescovo, fino alla visita tecnica al Museo dell’auto Nicolis a Villafranca.

Sono otto gli appuntamenti che animeranno la sede dell’Ordine da settembre a dicembre: convegni e seminari in cui passato e futuro dialogano nella ricerca di una corretta correlazione tra ambiente, evoluzione tecnologica, infrastrutture e uomo. Il programma 2018 mette dunque al centro della riflessione pubblica uno sguardo sulla trasformazione della società odierna in tema di trasporti, veicoli super connessi, mobilità sostenibile e infrastrutture, in un dialogo tra passato e scenari futuribili. L’evoluzione tecnologica in cui gia’ siamo immersi chiede ad amministrazioni e tecnici il coraggio di scelte sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, così che le innovazioni possano dare veramente risposte efficaci alla società civile.