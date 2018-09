Viaggi: Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il collegamento Crotone-Milano Bergamo

Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019.

Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria nei tre aeroporti regionali di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria.

Visitatori e clienti italiani possono approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui:

• Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da €25 per il bagaglio da 20kg

– una tariffa da € 8 per il bagaglio da 10kg

• Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

• Ryanair Transfers – ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler

• Massima puntualità – il 90% dei voli sarà in orario

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia, ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Lamezia verso Malta che sarà operativa da aprile 2019 con due voli a settimana come parte della nostra programmazione estiva 2019.

Siamo inoltre lieti di annunciare la continuazione della rotta Crotone per Milano Bergamo per la stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, mentre proseguiamo un dialogo aperto con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria nei 3 aeroporti regionali di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria.

Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti scontati fino al 20% per viaggi in settembre e ottobre prenotabili fino alla mezzanotte di oggi (11 settembre). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.

Arturo De Felice, Presidente SACAL, ha dichiarato:

“Siamo assolutamente soddisfatti dei risultati raggiunti. Il mantenimento dell’operativo invernale su Bergamo da Crotone e il nuovo collegamento da Lamezia per Malta sono il risultato della sempre più intensa collaborazione con Ryanair e preludio di una ben più consistente attività che, dalla prossima Summer 2019, vedrà protagonisti tutti gli aeroporti calabresi“