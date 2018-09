Vietnam: trovati resti dei piloti di un aereo scomparso nel 1971

Rinvenuti nella provincia settentrionale di Nguyen, in Vietnam, i resti di due piloti di un aereo da caccia da addestramento, che si è schiantato nel 1971: sulla montagna Tam Dao a Thai Nguyen sono stati trovati i resti dei due piloti e alcuni dei loro effetti personali, come guanti e parti di vestiti.

Il velivolo MiG-21U è scomparso nel 30 aprile 1971 durante un volo di addestramento su un’area delle due province di Thai Nguyen e Vinh Phuc. L’aereo è stato oggetto di ricerca per anni, fino al 2017, quando residenti locali hanno trovato alcuni detriti dell’aeromobile su un pendio, e da allora squadre di ricerca sono state inviate sul posto per cercare i due piloti.

I resti, attualmente in attesa di analisi del DNA, appartengono molto probabilmente al pilota vietnamita e al suo addestratore, un pilota dell’ex Unione Sovietica, ha spiegato un alto ufficiale, aggiungendo che le indagini iniziali hanno dimostrato che il loro aereo si è schiantato vicino alla cima della montagna.