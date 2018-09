TV, Rai3: “La Grande Storia” racconta Vittorio Emanuele III, il voltafaccia di un re

“Vittorio Emanuele III. Il voltafaccia di un re” è il titolo della puntata de “La Grande Storia“, in onda lunedì 10 settembre alle 23.55 su Rai3. E’ il racconto di come la sterzata antisemita di Mussolini tradisce e capovolge 90 anni di storia di casa Savoia. A partire dall’emanazione dello Statuto Albertino nel 1848, con cui Carlo Alberto, re di Sardegna e di Piemonte, libera gli ebrei dai ghetti e li rende sudditi-cittadini uguali agli altri. E poi come dimenticare nel 1904 la visita di Vittorio Emanuele III alla nuova, monumentale Sinagoga nel centro di Roma. Le leggi razziali saranno quindi una vera e propria “sorpresa” per gli italiani ebrei tanto più dolorosa in quanto avallate da quella monarchia tanto stimata.

Come sempre, il documentario sarà introdotto e commentato da Paolo Mieli.