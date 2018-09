West Nile, caso nel Torinese: anziano in ospedale

Un anziano residente a Chieri, nel Torinese, e’ stato ricoverato nel reparto di microbiologia e virologia dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino per West Nile, la febbre del Nilo che si trasmette con la puntura di zanzare del tipo culex. La notizia, resa noto dal quotidiano locale Corriere di Chieri, e’ stata confermata da fonti sanitarie.

L’uomo ora sta bene. L’ospedale Amedeo di Savoia, specializzato nella cura di malattie infettive, ha contattato Seremi – Servizio regionale che monitora le malattie infettive – e Ipla, che si occupa della valutazione e della disinfestazione del luogo in cui la persona e’ stata infettata.

In Piemonte, dal primo giugno al 13 settembre, sono stati registrati 42 casi di febbre del Nilo, 15 a Torino e Provincia. Le forme neuroinvasive sono state 28, 7 con febbre alta e 7 positivita’ riscontrate in donatori di sangue. Nessuna emergenza, comunque, secondo l’assessore regionale alla Sanita’, Antonio Saitta: “Gli inutili allarmismi non servono e sono controproducenti”.