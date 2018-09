XVII Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione: l’edizione 2018 a Villa d’Este dal 19 al 20 ottobre

L’edizione 2018 del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, si terrà a Villa d’Este a Cernobbio, sul lago di Como, dal 19 al 20 ottobre.

Il Forum, giunto alla diciassettesima edizione, costituisce l’appuntamento annuale dell’agroalimentare Made in Italy che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, sindacali e politiche nazionali ed estere.

L’edizione di quest’anno si apre alle ore 9,00 di venerdì 19 ottobre e si chiude alle 14,00 di sabato 20 ottobre in una due giorni in cui si susseguiranno presentazioni di ricerche innovative su temi di attualità curate dalla Coldiretti insieme a prestigiosi centri di ricerca, approfondimenti e indagini esclusive, esposizioni e mostre in anteprima assoluta e qualificati ed autorevoli interventi sui temi della salute, dell’ambiente e dell’alimentazione.