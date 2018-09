Alimenti: troppi zuccheri aggiunti nello yogurt, soprattutto se biologico o per bambini

Un’indagine condotta dalle Università di Leeds e Surrey, basata sull’analisi di 921 vasetti in vendita nei supermercati britannici, ha rilevato che lo yogurt contiene zucchero in quantità eccessive, specie quelli per bambini e quelli “biologici”.

I risultati dello studio sono stati pubblicati su BMJ Open.

La ricerca ha scoperto che gli yogurt biologici contengono in media 13,1 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto (si consideri che una zolletta di zucchero equivale a 4 grammi), una quantità eccessiva, che viene rilevata anche negli yogurt per bambini: il Sistema Sanitario britannico raccomanda per i bimbi di 4-6 anni un consumo di zucchero non superiore a 19 grammi al giorno e l’analisi ha scoperto che solo due dei 101 yogurt per bambini oggetto di studio possono essere classificati a basso contenuto di zucchero (la maggior parte contiene una media di 10,8 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto).

Promossi invece gli yogurt naturali e quello Greco, con un profilo di macronutrienti che si distingue dagli altri vasetti (sono più ricchi in proteine e poveri di carboidrati).

Secondo l’autrice principale dello studio Bernadette Moore, lo zucchero aggiunto serve a coprire il gusto aspro naturalmente dovuto al contenuti in fermenti lattici: lo yogurt – conclude l’esperta – è fonte di calcio, proteine e vitamina B12 ma gli zuccheri aggiunti riducono la qualità nutrizionale di questo alimento.