4 ottobre, AIDAA: istituire la giornata nazionale del lupo italiano

Oggi 4 ottobre “è la giornata di San Francesco patrono di tutti gli animali ricordato in modo particolare dagli animalisti anche per il suo “colloquio” con il Lupo di Gubbio. In queste settimane allevatori, ed altri speculatori ambientali stanno costruendo una polemica contro i lupi con l’obbiettivo specifico di ridurne la popolazione e favorirne gli abbattimenti selettivi,” per questo motivo l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE, in una nota, lancia la proposta di istituire proprio in questa giornata a partire proprio da oggi (e da rinnovare con iniziative ogni anno a partire dal 2019) “La giornata nazionale dei LUPI ITALIANI“. “Noi crediamo che l’abbinamento del lupo alla giornata in cui si ricorda San Francesco sia un fatto naturale – dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA – non servono particolari iniziative ma questo giorno sia il ricordo dell’impegno concreto quotidiano a difesa di queste meravigliose creature chiamate lupi“.