A Verona 14 punti d’attacco per ricaricare velocemente le automobili elettriche: il “pieno” in un’ora e mezza

I guidatori di automobili elettriche hanno a disposizione 3 nuove colonnine per la ricarica veloce a 22Khw nel territorio della Città di Verona: salgono a 7, per un totale di 14 punti d’attacco, le colonnine per la ricarica veloce presenti oggi nel territorio del Comune veneto, con cui fare il pieno all’auto elettrica in tempi brevi, appena un’ora e mezza. L’incremento della rete di ricariche veloci della società multiservizi AGSM Verona S.p.A. è incluso nel più ampio progetto Electrify Verona, inaugurato a settembre e con obiettivi per il corrente biennio: «Stiamo completando il processo autorizzativo di altre 4 stazioni e così arriveremo per il 2018 a 11 postazioni di ricarica veloce, con 22 punti d’attacco disponibili» – ha illustrato Michele Croce, presidente AGSM – «Si aggiungeranno altri punti, legati alle nuove tecnologie di pali della luce di ultimissima generazione, così da completare entro il 2021 il nostro programma di 100 punti di ricarica veloce, così da rendere Verona la prima città in Europa per numero di ricariche veloci in rapporto agli abitanti». Le colonnine tecnologicamente avanzate per ricaricare le macchine elettriche sono fruibili anche attraverso Verona SmartApp: un’applicazione, progettata per cittadini e visitatori, che consente il collegamento gratuito al Wi-Fi cittadino ad alta velocità ed è lo strumento per utilizzare i servizi smart e le informazioni della Città di Verona.