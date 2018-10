ABenergie annuncia “Penso in Verde”: nuovi alberi per riqualificare le aree verdi d’Italia

ABenergie, produttore e fornitore di energia rinnovabile operante sul territorio nazionale, avvia oggi “Penso in Verde“, un progetto volto alla riqualificazione delle aree verdi italiane attraverso la piantumazione di nuovi alberi. L’iniziativa parte oggi da un’area del Parco Nord di Milano per estendersi nei prossimi mesi ad altre aree e parchi in tutta Italia.

Con “Penso in Verde”, infatti, ogni 10 nuovi utenti che sceglieranno di sottoscrivere un contratto con ABenergie per l’energia rinnovabile, sarà piantato un nuovo albero – Carpino, Frassino o Quercia – presso un’area dedicata di 2000 mq al Parco Nord di Milano, uno dei polmoni verdì della città. Obiettivo di questa prima fase dell’iniziativa, raggiungere quota 300 alberi, la cui piantumazione sarà effettuata a marzo 2019.

“Cultura dell’energia e sostenibilità ambientale sono valori che da sempre ci contraddistinguono e che guidano il nostro operato. E proprio in questa direzione che si muove non solo il nostro business ma anche tutte le iniziative che portiamo avanti sul territorio, per far comprendere alle persone tutti i benefici di uno stile di vita più green. Siamo convinti che una società e un’economia più verde possano contribuire a migliorare la qualità della nostra vita e ad accrescere la competitività del Paese attraverso un utilizzo più razionale delle risorse” ha spiegato Alessandro Bertacchi, Presidente di ABenergie. “Oggi abbiamo piantato il primo albero. Ci auguriamo di raggiungere presto l’obiettivo di 300 alberi per regalare ai cittadini di Milano un parco ancora più accogliente in grado di far riscoprire la natura ai Milanesi. Partiamo da Milano ma contiamo di raggiungere numorose altre aree verdi del nostro Paese”

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione di Rete Clima, Ente non-profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility e di sostenibilità nel settore privato e degli appalti pubblici.