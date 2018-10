Abolizione del numero chiuso a Medicina, SIMG: il numero di medici sia legato alla programmazione

“Programmare il numero dei medici senza programmarne la qualità e definire il loro ruolo è il contrario di qualunque obiettivo che un buon sistema sanitario deve perseguire. I problemi legati alla carenza dei professionisti dipendono da gravi errori di programmazione. Ma preparare molti medici in strutture inadeguate per mancanza di adeguate risorse formative è un rimedio peggiore del male”. È la dichiarazione del dott. Claudio Cricelli, presidente SIMG (Società italiana di medicina generale e delle cure primarie), di fronte alla proposta di abolire il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina. “Le Società Scientifiche sono custodi della qualità delle cure di questo Paese e sono contro le sanatorie e il conferimento all’ammasso dei professionisti sanitari – continua il dott. Cricelli -. Siamo pronti a collaborare con le Associazioni Mediche, i Ministeri e con le Istituzioni per affrontare insieme percorsi di qualità nell’interesse dei cittadini del nostro Paese”.