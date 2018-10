E’ accaduto di nuovo: aveva invitato 32 amichetti al compleanno e non si sono presentati, la storia di Teddy fa il giro del mondo

Nella foto si vedono un tavolo apparecchiato con piatti e pizza, e il piccolo Teddy seduto da solo. Oltre ad una fetta di pizza mancano anche tutti e 32 gli amichetti che il bimbo di sei anni aveva invitato alla sua festa di compleanno. E’ quanto accaduto a Tucson, negli Stati Uniti. La madre del bambino, delusa e arrabbiata, ha inviato la foto a un amico giornalista che l’ha pubblicata sul proprio profilo Facebook con un invito: “Se ne avete la possibilità, fate gli auguri di buon compleanno a Teddy. Sua madre mi ha mandato questa foto dopo che i suoi amici non sono riusciti a farlo alla sua festa”. Il post, come prevedibile, è diventato virale e sono arrivate centinaia di messaggi di auguri e solidarietà da tutto il mondo. Persino i Phoenix Suns, squadra di basket della Nba, sono intervenuti invitando Teddy alla partita contro i Los Angeles Lakers. “Festeggiamo insieme a migliaia di persone a casa nostra! I biglietti per la partita sono tuoi!“, si legge sul profilo Twitter della squadra.

Ad onor di cronaca c’è da dire che non sono mancati nemmeno i commenti contro la madre, accusata di aver ideato una farsa per far parlare di sé sui social. E noi italiani, forse, qualche dubbio in merito dovremmo averlo visto che è di poche settimane fa la notizia di una vicenda simile in tutto e per tutto a quella americana: nel modenese un bimbo autistico ha subito la stessa sorte del piccolo Teddy. E in verità il racconto della mamma statunitense e dell’amico giornalista è davvero simile a quello accaduto in Italia, dal quale i due potrebbero aver preso spunto. Si dice che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, soprattutto considerando che due vicende simili a così poca distanza di tempo sono davvero improbabili.