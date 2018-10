Maltempo: tregua dall’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta

Tregua dell’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri.

E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato.

In tutta Venezia l’immondizia è stata trascinata dall’acqua alta sulla pavimentazione.

Abitanti e negozianti lavorano per lavare, disinfettare ed asciugare i piani terra. In campo anche le forze dell’ordine e le società di servizi.