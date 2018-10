Aeronautica Militare: trasporto d’urgenza da Ischia a Roma per uomo gravemente infortunato

Un elicottero HH-139 dell’85° Centro CSAR (Combat Search and Rescue Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato attivato nel cuore della notte per trasportare un uomo gravemente infortunato dall’isola di Ischia all’ospedale Cardarelli di Roma.

L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico, a sua volta allertato dalla Prefettura di Napoli, è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare (RM) poco dopo la mezzanotte alla volta dell’isola di Ischia.

Una volta imbarcato il traumatizzato, l’elicottero è decollato immediatamente verso Roma dove è atterrato direttamente presso la struttura ospedaliera del Cardarelli poco prima delle 02:00. Il paziente è stato rapidamente sbarcato e ricoverato per le cure necessarie.

L’85e° Centro è uno dei Reparti del 15 Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica.