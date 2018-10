AIGAE: l’Ente Parco Nazionale della Val Grande diviene socio onorario, si conclude con successo il XXVI Meeting Nazionale

“Non si può più attendere. Il turismo sostenibile outdoor è il comparto del Turismo in Italia che continua a segnare progresso. Il nostro territorio, le tradizioni, il paesaggio e i valori dell’enogastronomia e delle persone sono gli ingredienti che ci permettono di primeggiare come mete turistiche. È importante quindi che anche le figure professionali deputate a lavorare nel settore siano qualificate, formate e aggiornate. A.I.G.A.E. da anni persegue questo obiettivo per le sue guide associate. Una legge Nazionale che ne definisca ulteriormente i contorni e le mansioni è ormai necessaria non tanto per le Guide stesse la cui professionalità è comunque garantita dalla preparazione attuale, ma per permettere alla filiera del Turismo di avere una figura ulteriormente riconosciuta, garantita che permetta all’utente finale, ai tour operator e alle agenzie viaggio di affidarsi al giusto professionista”. Lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

Oggi si conclude il Meeting Nazionale che ha visto il Parco Nazionale della Val Grande importante protagonista. Vogogna, Malesco e Villadossola, tre splendidi borghi trasformati in capitali del Turismo Ambientale per alcuni giorni, per un evento nell’evento organizzato dall’Ente Parco Nazionale della Val Grande e dai AIGAE con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

“Il turista che sceglie il movimento lento per assaporare il territorio che attraversa, per incontrare le piccole comunità, per sentire le flessioni dialettali, provare i prodotti tipici – ha dichiarato Liviana Zanetti, già Presidente dell’APT dell’Emilia-Romagna, presente al Meeting – sceglie di passare un periodo della sua vita sicuramente per fare esercizio fisico ma l’aspetto più importante che spesso non è stato considerato ma che oggi invece viene sempre più valutato, mette in equilibrio il corpo con la mente”. Il nostro Paese è terzo al mondo per numero di Geoparchi. L’Ente Parco Nazionale della Val Grande da oggi socio onorario di Aigae. Nel 2013 passaggio storico per la Val Grande. “Nel 2013 è stato l’anno di svolta per uno sguardo più ampio del Parco – ha dichiarato Tullio Bagnati,Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande – perché abbiamo ricevuto il riconoscimento Unesco di Geoparco, ponendoci in una rete di livello internazionale, ben 160 i geoparchi in tutto il mondo di cui 10 in Italia”.

Vogogna ha ospitato tutti i seminari della formazione.

“Vogogna è un paese importante dal punto di vista geologico – ha dichiarato il sindaco, Enrico Borghi – perché siamo sulle due più importanti realtà geologiche del territorio. Significativo è il ruolo delle Guide Ambientali Escursionistiche perché abbiamo bisogno di diffondere e di avere personale qualificato ed attrezzato per accompagnare i visitatori che ovviamente invito. Abbiamo investito sulle bellezze del nostro territorio dedicando loro un museo della geologia che è nel cuore del nostro centro storico”.