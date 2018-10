Allerta meteo Calabria: criticità arancione, ancora scuole chiuse in diversi comuni

Continua il maltempo che sta investendo il Sud Italia. In particolare è stata emanata dalla Protezione Civile Regionale un’allerta meteo con criticità arancione in Calabria. In conseguenza a ciò sono diversi i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, venerdì 5 ottobre.

In particolare ancora scuole chiuse a Catanzaro, Crotone e Soverato: i sindaci delle tre città, Sergio Abramo (Catanzaro), Ugo Pugliese (Crotone) ed Ernesto Alecci (Soverato), hanno disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici anche per la giornata di domani, dopo lo stop di ieri e di oggi. Il provvedimento, secondo i tre sindaci, “si rende necessario, in via precauzionale, in considerazione del livello di elevata criticita’, con fenomeni che possono costituire pericolo per l’incolumita’ delle persone che si trovano nelle aree a rischio”.