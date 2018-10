Allerta meteo Calabria: criticità arancione, scuole chiuse in molti Comuni

Allerta meteo arancione in Calabria diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata domani, indicando un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio“.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in conseguenza a ciò, ha disposto l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città nella giornata di domani mercoledì 3 ottobre. Il sindaco ha immediatamente attivato il Centro operativo comunale (Coc) e, sentito anche il presidente della Provincia Enzo Bruno, ha adottato il provvedimento che si è reso necessario, in via precauzionale, per tutelare la salute e l’incolumità degli alunni e di tutti i soggetti che operano nell’ambito scolastico, evitando potenziali rischi e pericoli derivanti dalla condizione di avversità meteorologica.

L’amministrazione, per quanto di propria competenza, sta predisponendo le misure e le azioni volte a prevenire e contrastare eventuali danni e disagi causati dal Maltempo.

“Si invitano i cittadini alla massima prudenza – si legge in una nota – richiamando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione civile a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; a evitare i sottopassi; ad abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati; a non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi”. Le scuole resteranno chiuse anche in numerosi centri della provincia interessati dall’allerta meteo.