Allerta Meteo Campania: criticità “gialla” per piogge e temporali

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo codice “giallo” per piogge e temporali: l’avviso è valido a partire dalle 14 di oggi, fino a mezzanotte, sulle zone 7 e 8 (Tanagro e Basso Cilento).

Si prevedono “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale“. Sull’intera Campania è in vigore, e si protrarrà per le prossime 24-36 ore, l’allerta per venti forti da est-nord-est con possibili raffiche nei temporali e per mare agitato lungo le coste esposte.

Sulle zone interessate dalle precipitazioni la criticità è di carattere idrogeologico localizzato.