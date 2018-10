Allerta Meteo, è una notte di forte maltempo sulle isole: nubifragi in Sicilia e Sardegna, rischio alluvione lampo su Catania

Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo all’estremo Sud dell’Italia e in modo particolare in Sicilia e in Sardegna. I fenomeni più estremi stanno colpendo proprio la Sicilia meridionale, dove nelle ultime ore si sono verificati violenti nubifragi che hanno scaricato in poco tempo ben 64mm di pioggia a Gela, 53mm a Mineo, 52mm a Salemi, 46mm a Mazara del Vallo e Marsala, 43mm a Mazzarino, 42mm a Butera, 41mm a Licata, 40mm a Trapani, 39mm ad Aidone, 35mm a Caltanissetta, 33mm a Caltagirone, 31mm a Ribera, 28mm a Castelvetrano, 23mm ad Agira. I temporali più intensi stanno risalendo l’entroterra catanese verso la piana di Catania e Catania, altri fenomeni temporaleschi stanno colpendo il Canale di Sicilia tra Malta e le coste ragusane.

Il maltempo interessa ancora anche la Sardegna orientale, tra Ogliastra, nuorese, la provincia di Olbia-Tempio e l’entroterra sassarese. A Calangianus oggi sono caduti 95mm di pioggia e a Tempio Pausania 76mm. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà in modo particolare nella Sicilia jonica, su Catania e dintorni. Domani, Venerdì 19, nel capoluogo etneo sarà una lunga giornata di maltempo autunnale con fitta pioggia per dalle prime ore del mattino fino alle 21 della sera, quando finalmente subentreranno le schiarite. Il rischio è di una vera e propria alluvione-lampo: temiamo oltre 100mm di pioggia domani a Catania.

