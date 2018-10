Allerta Meteo, violenta squall-line temporalesca dalla Tunisia verso Sardegna, Malta e Sicilia: attenzione a Giovedì 18 Ottobre

Allerta Meteo – Fa caldo, molto caldo in queste ore in tutt’Italia: al Nord, dove splende il sole e la temperatura ha raggiunto oggi pomeriggio +22°C a Trieste e Mantova e +21°C a Merano, ma soprattutto al Centro/Sud e in modo particolare nelle Regioni tirreniche, con temperature quasi estive tra Liguria e Campania. Clima molto mite anche in Puglia e Sicilia. La colonnina di mercurio, infatti, ha raggiunto i +27°C a Napoli, Salerno e Moneglia, o +26°C a Roma, Palermo, La Spezia, Caserta, Lecce, Guidonia, Trapani, Benevento, Siracusa, Agrigento, Latina, Chiavari, Rapallo, Fondi e Tropea, i +25°C a Perugia, Catania e Taranto.

Quest’anomalia di caldo così importante è provocata dal ciclone in azione sul Mediterraneo occidentale: basti pensare che ad Algeri la temperatura massima di oggi è stata di appena +21°C, mentre Chlef non ha superato i +19°C e Miliana s’è fermata addirittura a +14°C. Fa più freddo nel nord Africa che sull’Italia, dove arriva una lingua calda proveniente dalla Libia che toccherà il picco massimo la prossima notte (vedi mappa sulla destra).

Intanto forti temporali si stanno muovendo dalla Tunisia verso le isole maggiori dell’Italia. Forti temporali sono già in mare tra Sardegna e Tunisia, ma i fenomeni più estremi si abbatteranno nel nord del Paese africano più vicino all’Italia nella prossima notte e all’alba di domani, Giovedì 18 Ottobre. Saranno temporali molto violenti (vedi mappa accanto) con possibili pesanti eventi alluvionali nelle aree più settentrionali della Tunisia.

Il maltempo nel corso della giornata di Giovedì si estenderà al Canale di Sicilia, colpendo in modo molto pesante Malta durante il pomeriggio per poi abbattersi proprio sulla Sicilia in serata. Contemporaneamente un altro ramo del ciclone si abbatterà sulle isole Baleari già duramente colpite dall’alluvione della scorsa settimana: dalla Spagna al Sud Italia, gran parte del Mediterraneo verrà colpito da questa nuova tempesta autunnale.

Il “clou” del maltempo sarà nella serata di Giovedì 18 e nella successiva notte: le aree a più alto rischio saranno la Sicilia orientale, in modo particolare tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, e la Spagna orientale, da Valencia a Barcellona dove il maltempo proseguirà anche nel weekend. E’ alto il rischio di nuovi pesanti eventi alluvionali nel Mediterraneo, dapprima in Tunisia, poi su Malta, in Sicilia, sulle Baleari e in Spagna. Altre forti piogge colpiranno anche la Sardegna meridionale e orientale, lungo la fascia tirrenica dell’isola.

Nel Mediterraneo occidentale sono già morte 35 persone per i fenomeni estremi degli ultimi dieci giorni: il disastro di Maiorca, quello di Carcassonne, le vittime in Costa Azzurra e quelle di casa nostra in Calabria e Sardegna. Adesso è grande il timore che nelle prossime ore e nei prossimi giorni si verifichino eventi analoghi, mentre persiste l’anomalia di caldo anomalo che garantirà temperature assolutamente miti, sempre oltre i +20°C e con picchi superiori ai +25°C in tutt’Italia per tutta la settimana. Un calo termico significativo è atteso soltanto Domenica 21 nelle Regioni Adriatiche, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

