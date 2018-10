Allerta Meteo, il ciclone risale il Tirreno e porta il maltempo anche al Centro/Nord: sarà un weekend da incubo

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, eventi rarissimi che quest’anno si stanno susseguendo così frequentemente a causa del caldo sempre più intenso e costante che surriscalda le acque del mare su valori tropicali, generando quindi fenomeni così violenti. Il maltempo proseguirà nella sera/notte al Sud, accanendosi in modo particolarmente violento sul mar Jonio e soprattutto in Calabria, tra Crotone e Catanzaro (dove domani le scuole rimarranno chiuse per il quarto giorno consecutivo).

I temporali assumeranno il pericolosissimo assetto di tipo “V-Shaped” e colpiranno la Calabria centro/settentrionale jonica e il Golfo di Taranto nella notte e all’alba di domani, con nuovi violenti nubifragi mentre il maltempo si intensificherà anche nelle aree tirreniche, non solo in Sardegna ma anche lungo le coste laziali e campane dove inizieranno i primi fenomeni che poi nel weekend diventeranno ancor più violenti. Con la risalita del ciclone verso Nord, nel weekend torneranno le piogge su tutte le Regioni centro/settentrionali dove negli ultimi giorni c’è stato un tiepido sole.

Domani, Sabato 6 Ottobre, il ciclone raggiungerà l’arcipelago toscano provocando violenti temporali su Toscana, Lazio e Campania. Sarà un sabato di piogge torrenziali su tutta l’area capitolina, a Roma e provincia, ma anche su Civitavecchia e Latina, lungo tutta l’area costiera. Forte maltempo anche nelle isole toscane e sulle coste centro/meridionali della Regione. Maltempo anche nella Campania settentrionale. Per tutto Sabato avremo forti piogge e temporali tra Toscana, Umbria, Lazio, Campania e anche al Nord/Est su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fino alla mattina persisteranno forti temporali anche nelle zone joniche di Puglia e Basilicata, nel Golfo di Taranto, mentre nel resto del Sud la situazione migliorerà gradualmente con schiarite via via sempre più ampie nel corso della giornata.

Dopodomani, Domenica 7 Ottobre, il maltempo sarà concentrato al Nord con più schiarite al Centro/Sud. Il clima rimarrà mite: dove non pioverà e soprattutto dove splenderà il sole, le temperature saliranno molto facilmente fino a +27/+28°C. Ed è proprio la persistenza di questo caldo anomalo che alimenta fenomeni di maltempo così estremi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: