Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme per l’Italia: “situazione molto grave”

Allerta Meteo – Anche l’autorevole ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) sottolinea la gravità della situazione meteo di queste ore sull’Italia, sottolineando nella sua analisi ufficiale come il forte vento di scirocco stia addensando abbondanti precipitazioni da “stau” sul versante meridionale delle Alpi, dove in alcune località da ieri sono già caduti 300mm di pioggia. Nel nuovo avviso di allerta, emesso stamattina e valevole fino alla prossima notte (esclude, quindi, la giornata peggiore che sarà domani, Lunedì 29 Ottobre, per cui verrà emesso in seguito un ulteriore bollettino di allerta meteo), evidenzia i rischi di pesanti fenomeni di dissesto idrogeologico su tutto il Nord Italia e in Slovenia e Croazia. Gli esperti europei sottolineano l’eccezionalità della situazione con il caldo anomalo portato dallo scirocco che manterrà la quota neve superiore ai 2.500 metri sulle Alpi, provocando piogge torrenziali anche ad alta quota in montagna e ingrossando così pericolosamente tutti i corsi d’acqua che arriveranno ai limiti dell’esondazione, in molti casi straripando. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

