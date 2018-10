Allerta Meteo Estofex, la goccia fredda alimenta il maltempo al Sud con nubifragi, grandine e trombe marine

Allerta Meteo – Dopo una giornata di maltempo e piogge torrenziali su molte aree del Sud Italia, oggi, martedì 23 ottobre, il maltempo andrà a concentrarsi più verso l’estremo Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi, importanti avvisi.

Allerta meteo di livello 1 per parti dell’Italia, Malta, Grecia, Turchia meridionale, Cipro, Libano e Siria per nubifragi e grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni. Trombe marine attese soprattutto al Sud Italia e a Malta.

Livello di allerta 2 per Cipro, Turchia meridionale, Libano e Siria, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche d vento e tornado.

Livello di allerta 1 per parti della Germania nordorientale, della Polonia settentrionale, della Lituania e della Lettonia per forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, 24 ottobre.

L’Europa è divisa in due principali aree: le parti occidentali sono sotto l’influenza di un forte sistema di alta pressione e le parti orientali sono colpite da diverse depressioni. Una goccia fredda sull’Italia ha prodotto numerosi temporali negli ultimi due giorni e ora si dirige verso sud, dissipandosi, ma può ancora rappresentare una minaccia a causa delle masse d’aria instabili sul Mediterraneo. Sul Mediterraneo orientale sta avendo luogo una forte avvezione d’aria calda e i modelli indicano che le tempeste potrebbero essere molto intense a Cipro e probabilmente lungo le coste della Turchia. Nel Nord Europa, invece, sta per formarsi una vigorosa bassa pressione. Atteso forte maltempo sul Mar Baltico e sulle aree circostanti, ma saranno principalmente le forti raffiche di vento a creare un pericolo per la Polonia, la Germania nordorientale, gli stati baltici e forse anche più a sud. Infine, le parti meridionali di Portogallo e Spagna sono sotto l’influenza di una depressione con una scarsa avvezione di vorticità assoluta positiva, ma i forti lapse rates e l’alta umidità dei livelli inferiori forniranno gli ingredienti per tempeste durante la giornata.

Un ampio livello di allerta 1 è stato emesso per il Mediterraneo sudorientale, soprattutto per nubifragi a causa di tempeste in lento movimento o addirittura stazionarie in grado di produrre alluvioni lampo. Inoltre, per il Sud Italia esiste anche la minaccia di grandi quantità di grandine a causa della goccia fredda che si muove lentamente verso sud e, vicino al suo nucleo, forti lapse rates creano indici CAPE di circa 1000 J/Kg.

Attenzione, dunque, agli ultimi effetti di questa goccia fredda sul Mediterraneo che produrrà ancora maltempo al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: