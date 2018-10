Allerta Meteo Estofex, maltempo residuo sull’Italia: rischio temporali e trombe marine

Allerta Meteo – È stata una notte di intenso maltempo in Italia a seguito di una giornata disastrosa che è costata la vita a 10 persone e che ha lasciato ferite molte altre. La situazione resta difficile ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi sul maltempo.

Allerta meteo di livello 2 per Albania, Montenegro, Grecia nordoccidentale e l’estremo occidente della Macedonia, principalmente per nubifragi e forti raffiche di vento.

Un livello di allerta 1 circonda quest’area per le stesse minacce.

Livello 1 anche per parti della Spagna, del Portogallo e della Francia meridionali per gli stessi pericoli. Attese trombe marine al Nord Italia e sulla Francia sudorientale.

Tutte le allerte si intendono valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, 31 ottobre.

Un’ampia area di forte baroclinicità si è formata a causa di una depressione sul Mediterraneo occidentale “avvolta” da una corrente a getto che supera i 60 m/s a 300hPa e i 30 m/s a 850hPa. Un profondo vortice si è sviluppato sull’Italia nordoccidentale, dissipandosi mente si muove verso nord-est. Italia e Croazia hanno subito piogge torrenziali e venti devastanti ieri, lunedì 29 ottobre, a causa di un fronte freddo che ha attraversato l’Italia e l’Adriatico. Oggi Estofex prevede che il forte flusso meridionale continui a influenzare parti dello Ionio e dell’Adriatico, portando masse d’aria calda e umida dal Mediterraneo. Nella seconda parte della giornata, la depressione che ora si sta dissipando assumerà un’importanza secondaria mentre una nuova sta per avvicinarsi dall’Atlantico e raggiungerà anche l’Africa. Sull’Europa orientale-nordorientale, invece, una dorsale in ampliamento porterà masse d’aria eccezionalmente calde ad alte latitudini.

Balcani occidentali, Mar Ionio e Adriatico

Un forte flusso meridionale su Ionio e Adriatico aumenterà l’evaporazione dei mari caldi, riempendo le parti inferiori della troposfera di umidità. Le tempeste si formeranno per prima in una zona di convergenza sull’Italia sudorientale, per poi propagarsi verso nord-est. I modelli indicano un deep layer shear di 20-25 m/s e alti valori CAPE sul mare, con oltre 1500 J/Kg. Un ambiente simile è molto favorevole a tempeste ben organizzate, che produrranno nubifragi e forti raffiche di vento soprattutto sulle coste dell’Albania e del Montenegro. L’attività temporalesca dovrebbe dissiparsi nel tardo pomeriggio, così come la baroclinicità, limitando l’intensità della linea di convergenza. Vicino alle coste non può essere esclusa la possibilità di trombe marine. I forti venti potrebbero favorire la formazione di supercelle.

Il maltempo sta lentamente abbandonando l’Italia, ma non sarà una tregua lunga visto che incalza già un’altra depressione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: